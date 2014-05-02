«الداخلية»: العثور على قذائف «أر بى جى» بالقرب من «تفجير الطور»

قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنه بعد فجر يوم، الجمعة، لقي أحد العناصر الإرهابية مصرعه إثر إنفجار عبوة ناسفة كان يحملها عند تعامل قوات القول الأمني المشترك بين قوات الشرطة والقوات المسلحة والمعين لتأمين طريق الطور بجنوب سيناء، حال اقترابه من الكمين، مما أسفر عن استشهاد مجند من القوات المسلحة وإصابة 3 أفراد من قوات الشرطة، وآخر من القوات المسلحة.

وأضاف: كما فجر انتحارى عبوة ناسفة كان يحملها أثناء مرور أحد حافلات نقل الركاب على ذات الطريق، مما أدى إلى إشتعال النار فى الحافلة وإصابة أربعة من عمال أحد المصانع بإصابات طفيفة.

وتابع مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية: بتمشيط المنطقة عثرت أجهزة الأمن على سيارة خاصة بداخلها عدد من قذائف (أر بى جى) وتم فرض كردون أمني بتلك المنطقة والتحفظ على السيارة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص السيارة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المناطق المجاورة من خلال المرورات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، وتكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعتين والكشف عن هوية منفذيها.