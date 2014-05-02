قتال وانفجارات في مدينة بنغازي بشرق ليبيا

قال سكان إن قتالا ضاريا نشب بين الجيش الليبي وإحدى الميليشيات في مدينة بنغازي الساحلية في شرق البلاد المضطرب، الجمعة.

وأضافوا أن إطلاق النيران والانفجارات سمعت لمدة أكثر من ساعة في وقت مبكر الجمعة، وأرسلت القوات الخاصة بالجيش مركبات إلى مسرح االقتال بالقرب من مقر أمني في المدينة.

وقال السكان إنه لم تتضح على الفور هوية الميليشيا لكن كانت قد وقعت اشتباكات متكررة في المدينة بين قوات الأمن ومتشددين إسلاميين.

وترددت أنباء عن وقوع ضحايا لكن لم يمكن على الفور الوصول الى مسؤولي الحكومة وقوات الأمن لسؤالهم للتعقيب.