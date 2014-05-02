أوروبا غير مستعدة بعد لفيروس الخنازير الوبائي المنتشر في الولايات المتحدة

قالت مصادر مطلعة إنه ثمة مخاوف من أن فيروسًا قتل الملايين من صغار الخنازير في أمريكا الشمالية وتسبب في ارتفاع أسعار لحوم الخنازير لمستويات قياسية قد يصل أوروبا في غضون الأشهر القادمة لكن لم يبذل إلا القليل لمنع وصول الفيروس.

وقتل فيروس الإسهال الوبائي في الخنازير قرابة سبعة ملايين من صغار الخنازير منذ اكتشافه للمرة الأولى في الولايات المتحدة قبل نحو عام.

ويهاجم الفيروس الجهاز الهضمي للخنازير الصغيرة ويحول دون امتصاص الوسائل مما يؤدي إلى وفاتها بالجفاف. وتنجو الخنازير الأكبر في العادة من الفيروس.

وقال زو ديفيز المدير العام للرابطة الوطنية لمربي الخنازير في بريطانيا: «نحن في موقف المتفرج المذعور لتفشي الفيروس في انحاء أمريكا ولا أحد في أوروبا يبدو لديه أقل درجات الاهتمام».