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بالفيديو.. سما المصري: “مرتضي منصور واصل.. ونفذ وعده وقفل قناة فلول”

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بالفيديو.. سما المصري: “مرتضي منصور واصل.. ونفذ وعده وقفل قناة فلول” بالفيديو.. سما المصري: “مرتضي منصور واصل.. ونفذ وعده وقفل قناة فلول”

أعلنت الراقصة سما المصري، غلق قناة «فلول» عبر بثته بـ«يوتيوب»، مضيفة أنها تلقت إخطارًا، الخميس، من شركة «نور سات» بأن هيئة شؤون الإعلام بدولة البحرين قررت وقف بث القناة.

وأضافت: «تأكدت من تنفيذ مرتضى منصور بتنفيذ وعده، أصر أن يغلق القناة ونفذ وعده»، ووجهت سما حديثهل لمحامي مرتضى منصور: «مكنتش أعرف إنك واصل كده».

كانت نيابة شمال القاهرة قررت، الأربعاء الماضي، استدعاء المحامي مرتضى منصور للتحقيق في اتهام سما المصري له بسبها وقذفها، وخلال جلسة التحقيق معها واجهها المستشار حسن مصطفى، رئيس نيابة استئناف القاهرة بفيديوهات تضمنت مشاهد خادشة للحياة، وردت أنها ترى أن الفيديوهات لا تخدش الحياء.

وفيما يتعلق بتهم سب وقذف مرتضى منصور، قالت إنها كانت ترد على اتهامات منصور لها، وإنه كثيرًا ما سبها، واتهمها بأبشع التهم دون أن يحقق أحد معه أو يتعرض للمساءلة.

وخلال الجلسة وجهت سما المصري اتهاما لـ«منصور» بالسب والقذف، بعدما أبلغها المحقق أنه لا يجوز التحقيق مع «منصور» إلا إذا حرك صاحب الدعوى اتهام رسمي ضده.

وبعد خروج «سما» وقعت مناوشات بين سما ومؤيدين لمنصور، أمام دار القضاء العالي، وتدخل الأمن وفض المناوشات.

يشار إلى أن سما المصري دخلت دار القضاء العالي بالنقاب لعدم التقاط أي صور لها.

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