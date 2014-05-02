أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

3 قوافل دعوية للأزهر والأوقاف اليوم فى قنا وأسيوط وحلوان

Google+ Print
3 قوافل دعوية للأزهر والأوقاف اليوم فى قنا وأسيوط وحلوان 3 قوافل دعوية للأزهر والأوقاف اليوم فى قنا وأسيوط وحلوان

تنطلق قافلتان اليوم الجمعة، إحداهما إلى محافظة قنا، والثانية إلى محافظة أسيوط، على أن تنطلق القافلة الثالثة إلى حلوان، لإلقاء عدة محاضرات ودروس فقهية وشرعية، وعقد عدة لقاءات فكرية وندوات علمية بمساجد ونوادى ومصانع المحافظات الثلاث حول: "فضل العمل والإنتاج، ودور الشباب فى بناء الأوطان وتقدمها، والإيجابية فى حياة المسلم، وحقوق الأبناء على الآباء، والمروءة والإنسانية"، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة بعنوان: "رسالة المسجد".

وتنطلق القوافل برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، و د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتواصل القوافل الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف جهودها المخلصة لنشر سماحة الإسلام وصحيح الدين فى مختلف محافظات ، تجوب المدن والقرى تدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث لا إفراط ولا تفريط.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست