3 قوافل دعوية للأزهر والأوقاف اليوم فى قنا وأسيوط وحلوان

تنطلق قافلتان اليوم الجمعة، إحداهما إلى محافظة قنا، والثانية إلى محافظة أسيوط، على أن تنطلق القافلة الثالثة إلى حلوان، لإلقاء عدة محاضرات ودروس فقهية وشرعية، وعقد عدة لقاءات فكرية وندوات علمية بمساجد ونوادى ومصانع المحافظات الثلاث حول: "فضل العمل والإنتاج، ودور الشباب فى بناء الأوطان وتقدمها، والإيجابية فى حياة المسلم، وحقوق الأبناء على الآباء، والمروءة والإنسانية"، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة بعنوان: "رسالة المسجد".

وتنطلق القوافل برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، و د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتواصل القوافل الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف جهودها المخلصة لنشر سماحة الإسلام وصحيح الدين فى مختلف محافظات مصر، تجوب المدن والقرى تدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث لا إفراط ولا تفريط.