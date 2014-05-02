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"جامعة المستقبل" تختتم فعاليات المهرجان الثقافى للطلاب.. الاثنين

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"جامعة المستقبل" تختتم فعاليات المهرجان الثقافى للطلاب.. الاثنين "جامعة المستقبل" تختتم فعاليات المهرجان الثقافى للطلاب.. الاثنين

تختتم إدارة رعاية الطلاب بجامعة المستقبل فعاليات المهرجان الثقافى الفنى السنوى السابع بعنوان "إبداعات مصرية" يوم الاثنين المقبل بدار الأوبرا المصرية والذى بدأ من منتصف شهر مارس الماضى بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.

حرصت الجامعة على ضمان مشاركة أكبر عدد من الطلاب سواء لصقل مواهبهم الفنية ورعايتها أو بتعليمهم من خلال عمل ورش فنية تحت إشراف كبار الفنانين المتخصصين فى مجالات الفنون التشكيلية كالخزف وطلاؤه بخاصية البريق المعدنى والنحت والموزاييك والتصوير الفوتوغرافى والتصوير الزيتى والجرافيك وفنون الخيامية وتصميم الأزياء وتصميم الحلى والإكسسوارات باستخدام النحاس والمينا وفن الكاريكاتير وإصدار العدد الثانى من مجلة كوميكسات وفن البورتريه.

وسيتم إقامة المعارض الفنية لأعمال الطلاب بدار الأوبرا وكذلك حفل الكورال لفريق الجامعة والذى يضم أشهر الأغانى الوطنية والعربية والغربية بقيادة المايسترو أحمد عثمان.
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