أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

أمريكا وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق لمكافحة التهرب الضريبي

Google+ Print

قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية،الخميس، إن إسرائيل أصبحت أحدث بلد يتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأمريكيين في الخارج.

ويلزم قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية لعام 2010 «فاكتا» الذي يبدأ نفاذه في أول يوليو البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين التي تزيد على 50 ألف دولار إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

وتوصلت الخزانة الأمريكية إلى 57 اتفاقا مماثلا حتى الآن مع مناطق تتراوح من الهند إلى جزيرة آيل أوف مان.

وتواجه الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بقانون فاكتا فرض ضريبة استقطاع نسبتها 30 في المائة على دخلها من الاستثمار في أمريكا وقد يتم حرمانها من دخول أسواق رأس المال الأمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية