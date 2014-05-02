أمريكا وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق لمكافحة التهرب الضريبي

قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية،الخميس، إن إسرائيل أصبحت أحدث بلد يتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الأمريكيين في الخارج.

ويلزم قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية لعام 2010 «فاكتا» الذي يبدأ نفاذه في أول يوليو البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين التي تزيد على 50 ألف دولار إلى مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

وتوصلت الخزانة الأمريكية إلى 57 اتفاقا مماثلا حتى الآن مع مناطق تتراوح من الهند إلى جزيرة آيل أوف مان.

وتواجه الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بقانون فاكتا فرض ضريبة استقطاع نسبتها 30 في المائة على دخلها من الاستثمار في أمريكا وقد يتم حرمانها من دخول أسواق رأس المال الأمريكية.