«حملة السيسي» تنفي إساءة المشير للشعب الجزائري

أكدت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن ما تردد فى بعض الصحف والمواقع الالكترونية من تصريحات منسوبة للمشير ضد الشعب الجزائرى الشقيق، كاذبة وتم تأويلها على نحو خاطئ.

وأوضحت الحملة الرسمية، في بيان، على «فيس بوك»، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن المشير عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يوم الأربعاء الماضي أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية، ومواجهة المحاولات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف العبث بمنظومة الأمن القومى المصري.

وأضافت الحملة الرسمية أن المشير عبد الفتاح السيسي ذكر خلال اللقاء أن الجيش المصري جاهز دائماً لمعاونة أي دولة عربية شقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحا أن الشعب الجزائري له كل التقدير والاحترام، ولا يمكن لأحد أن ينسى موقفه المشرف أثناء حرب أكتوبر 1973، حيث عاون القوات المسلحة المصرية ووقف إلى جوارها فى قضية استعادة الأرض والكرامة.

وشددت الحملة الرسمية أن مواقف المشير المختلفة خلال الفترة الماضية تدعم دائما القضايا العربية، وتركز على أهمية البعد العربي، والاقليمي لمستقبل مصر القادم، كما يحرص المشير دائما على التأكيد بأن قوة مصر تستمد من محيطها العربى، وتقاربها مع الأشقاء.