أمن سوهاج يضبط تشكيل عصابي و بحوزتهم مليون جنيه نظير شراء أسلحة

تمكنت وحدة مباحث مركز جهينه بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي و بحيازته مليون جنيه نظير شراء اسلحة وذخائر للاستيلاء علي قطعة ارض زراعيه بالظهير الصحراوى بزمام دائرة مركز جهينه حيث تم ضبط كلا من محمد محمد عثمان وشهرته ابوضيف عثمان سن 65 مزارع ومقيم نزلة على -دائرة مركز جهينه والسابق اتهامه فى عدد (5 ) قضايا ( سلاح – شروع فى قتل ) و محمد عبدالرحيم محمود سن 38 اخصائى اجتماعى بمدرسه ومقيم نزة البحريه -دائرة مركز جهينه وأسماء محمود سليمان سن 35 ربة منزل ومقيمه دائرة مركز اخميم (زوجة الثانى ) والمطلوب ضبطهم واحضارهم فى القضيه رقم 668 ادارى مركز جهينه لسنة 2014 ( إطلاق أعيرة نارية واعمال بلطجه ) وعقب ضبطهم عثر مع الثاني و الثالثه على مبلغ مالى وقدره [ مليون ومائة ألف جنيه ] وذلك نظير شرائهم أسلحه وذخائر وإستئجار بلطجيه من الأول للإستيلاء على قطعة ارض زراعيه بالظهير الصحراوى بزمام دائرة مركز جهينه جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على إبعاد نشاطهم الاجرامى وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعه بمركز جهينه .