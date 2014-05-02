الدالي: خادم الحرمين أحدث طفرة علمية في الجامعات السعودية

أكد المستشار والمشرف العام على التعليم العالي الأهلي بوزارة التعليم العالي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور وليد بن عبدالرزاق الدالي، أن الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، ستظل علامة فارقة في بلادنا، لجهة الانجازات الضخمة التي تحققت في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الأجيال اللاحقة ستبقى تستعيد هذه الذكرى بكل فخر وسعادة، وهي تنعم بخيرات بلادها وفق منظومة عمل متكاملة.

وأكد البروفيسور الدالي أن طفرة علمية كبرى تحققت في الجامعات السعودية الحكومية والأهلية، حيث شهدت توسعا ملحوظا صحبه تجويد للعملية التعليمية لضمان مخرجات مميزة لسوق العمل إلى جانب برنامج المنح الدراسية الداخلية الذي استوعب أعدادا كبيرة من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

وأضاف "ان السياسة الخارجية للمملكة اكتسبت احترام وتقدير العالم، وهي تنحاز لقضايا الضعفاء والمظلومين خاصة في فلسطين وسوريا، وبقية دول العالم، إلى جانب اهتمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" بحوار الأديان والثقافات، في شتى أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضي في الجامعات امتدح د. الدالي صدور أمر سام قبل أربع سنوات بإنشاء الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ليتبع ذلك نشاط ملحوظ في جميع الجامعات والكليات، حيث أضحى الطلاب يتنافسون خلال مشاركتهم في الألعاب الرياضية، وهو أمر يجسد إدراك القيادة الرشيدة لأهمية الرياضة، داخل الجامعات، لتوظيف طاقات الشباب نحو ما يخدمهم ويخدم بلادهم.

ورفع الدالي أسمى عبارات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور تسع سنوات على بيعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.