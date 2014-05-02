ابن سعيدان: الملك عبدالله حمل على عاتقه الأمانة والمسؤوليات وصنع إنجازات لخدمة الوطن

أكد الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان رجل الأعمال و المستثمر العقاري أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حمل على عاتقه من مسؤوليات وإعلان قرارات وانجازات لخدمة الوطن ورفعة شأنه وحقق طموحات المواطن ورفاهيته.

وقال ابن سعيدان في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكا على البلاد، بأن الملك عبدالله يتمتع (يحفظه الله) بحكمة بالغة، ورؤية سديدة، ومخافة من الله عظيمة، فحمل الأمانة بكل اقتدار، وعمل بكل جد واجتهاد فحقق للبلاد دوام الأمن والأمان، ورسخ قواعد العدل، وحارب الفساد بجميع أشكاله وألوانه لحماية مكتسبات الوطن، وأطلق المشروعات العملاقة التي تجسد حرصه على التنمية والتطوير.

وزاد لقد حظيت المملكة في عهده الميمون بحب واحترام وتقدير جميع دول العالم بفضل الله تعالى ثم بما يتمتع به (أطال الله في عمره) من قدرة على إشاعة المودة والتعاون ومد جسور المحبة والتواصل بين الشعوب فكانت له وللمملكة تلك المكانة المرموقة بين الأمم.

وأضاف ابن سعيدان نجدد في هذه المناسبة السعيدة الحب والولاء لمليكنا المفدى، كما نجدد له العهد بالسمع والطاعة، ونشكره جزيل الشكر، و نسأل الله تعالى أن يحفظ مليكنا وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وأن يمدهم بالصحة والعافية وأن يحفظهم ويرعاهم وان يجري على أيديهم الخير والأمن والأمان لبلادنا وكل بلاد المسلمين.