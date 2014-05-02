المعينات من خريجات الكلية المتوسطة ومعهد المعلمات 22959

الرياض - راشد السكران

إشارة لما نشر أمس بالعدد 16747 بأن اعداد المعينات من خريجات الكلية المتوسطة ومعاهد المعلمات خمسة آلاف والصحيح ان من تم تعيينهن بلغن 22959 حيث وقع وكيل وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية المهندس محمد بن سعد الشثري الأربعاء الماضي قرارات تعيين (19884) من خريجات الكليات المتوسطة و(3075) من خريجات معاهد المعلمات اللاتي صدر الأمر السامي الكريم بتعيينهن وانهاء معاناتهن، ولم تبق سوى عدد محدود من خريجات الكليات المتوسطة ومحضرات المختبر يجري تدقيق بياناتهن وسيصدر قرار تعيينهن في حينه. والوزارة تبارك لهن التعيين وتتمنى للجميع حياةً عملية موفقة. نؤكد اعتذارنا لهذا الخطأ غير المقصود.