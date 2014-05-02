الجوازات تحذر من التأخر في التسديد

‏‫قامت المديرية العامة للجوازات خلال الفترة السابقة بإرسال العديد من الرسائل النصية التي تتضمن في محتواها العديد من المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد بن فهد اللحيدان أن الجوازات تسعى من خلال تلك الرسائل توعية المواطنين والمقيمين بالمخالفات لضمان عدم الوقوع بها مع إيضاح العقوبات التي ستطبق بحقهم في حالة مخالفتهم.

كما أكد المقدم اللحيدان أن وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات تتمنى عدم حدوث أي مخالفة يترتب عليها تطبيق عقوبات، كما أنها راعت الظروف الخاصة في عقوبات المخالفات المتعلقة بالتأخر في إنجاز بعض الخدمات وعدم الالتزام بالفترة المحددة لإجراء الخدمة والتي منها خدمتا إصدار وتجديد الإقامة حيث إن الغرامة المالية المترتبة على عدم الإصدار أو التجديد قبل نهاية صلاحية الإقامة بثلاثة أيام محددة بمبلغ خمسمائة ريال، ولكن لايتم احتسابها في النظام المالي الآلي(سداد) إلا بعد إنتهاء الإقامة فعلياً تقديراً للظروف الخارجة عن الإرادة وإعطاء مهلة أطول قبل إيقاع العقوبة المالية.

ودعا المتحدث الرسمي للجوازات جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وعدم مخالفتها لكي لايعرضوا أنفسهم للعقوبات المحددة نظاماً حيال مخالفاتهم.