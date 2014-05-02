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الأمن العام يتيح التسجيل لعدد من الدورات العسكرية

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    يواصل عدد من حملة البكالوريوس والكليات المتوسطة والتقنية والدبلوم والثانوية العامة هذه الأيام التسجيل عبر بوابة التوظيف التابعة لوزارة الداخلية (Jobs.moi.gov.sa) حيث دعا الأمن العام إلى التسجيل في الدورات العسكرية التي تتوافق مع المؤهلات لرتب رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي).

وقد حدد الأمن العام العاشرة من مساء غد السبت نهاية التقدم لتلك الدورات التي اشترط أن يكون المتقدم لها سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لوظيفة (جندي - جندي أول- عريف) وأن تكون سنة التخرج للمتقدم ضمن آخر 5 سنوات ويكون حاصلاً على اختبار قياس بدرجة لا تقل عن 50% كما يجب أن لا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً ويجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية وكذلك الفحص الطبي.

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