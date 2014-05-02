العقيل: عهد خادم الحرمين شهد نمواً في أعداد القضاة وكتاب العدل

أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المدير العام للشؤون الإدارية والمالية محمد بن عبدالله العقيل أن حلول الذكرى التاسعة على مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ملكا للمملكة وهي تفخر بمكانة العز والمنعة التي نالتها بين أمم الأرض.

وأضاف العقيل أن المملكة شهدت في عصر خادم الحرمين الشريفين العديد من الإنجازات الملموسة في شتى المجالات ومن ضمنها المجال العدلي فتضاعف أعداد القضاة وكتاب العدل والذي جاء تزامناً مع افتتاح العديد من المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة وشغلها بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة ليبرهن ويؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه حفظه الله للشأن العدلي وتطوره.

ودعا العقيل الله لخادم الحرمين الشريفين أن يمده بالعون والتمكين وأن يحفظ ولاة أمرنا ويمدهم بعونه وتوفيقه لمواصلة نهضة بلادنا الغالية وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.