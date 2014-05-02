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خالد بن بندر يستقبل سفراء البحرين وأمريكا والفلبين ويشّرف حفل سفارة بولندا

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خالد بن بندر يستقبل سفراء البحرين وأمريكا والفلبين ويشّرف حفل سفارة بولندا خالد بن بندر يستقبل سفراء البحرين وأمريكا والفلبين ويشّرف حفل سفارة بولندا

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم امس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفال. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات المشتركة.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم امس سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عز الدين تاجو . وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

من جهة ثانية شرّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مساء الاربعاء, حفل سفارة جمهورية بولندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها, وذلك في سكن السفير البولندي بحي السفارات. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل, سفير جمهورية بولندا لدى المملكة فيتمولد شميدو فيسكيو وعدد من مسؤولي السفارة. حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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