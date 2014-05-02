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نهيان بن مبارك يكرم هيئة كهرباء ومياه دبي

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نهيان بن مبارك يكرم هيئة كهرباء ومياه دبي نهيان بن مبارك يكرم هيئة كهرباء ومياه دبي

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب، لمركز راشد للمعاقين هيئة كهرباء ومياه دبي، ممثلة بالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير راعياً دائماً للمركز طوال 20 عاماً وراعياً ذهبياً.

وقال سعيد محمد الطاير: «تأتي رعايتنا للمركز تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي إلى ساحة للعمل الخيري والإنساني وتعزيز الخدمة المجتمعية، ومبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020 عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة، ورؤية الإمارات 2021، التي تهدف من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح واحدة من أفضل الدول بحلول عام 2021، عبر تحقيق السعادة والرفاهية للجميع، حيث تعمل الهيئة وفق استراتيجية، تتضمن ترسيخ أسس المسؤولية المجتمعية، والمبادرات والمشاريع التنموية والمجتمعية، تجاه كل فئات المجتمع، بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: «تعمل الهيئة مع كل المعنيين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية والإنسانية، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد، وذلك من خلال رعاية المبادرات، خصوصاً في ما يتعلق بتنمية وخدمة كافة فئات المجتمع ودعم بيئة صحية لكل أفراده، بما فيها قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بما يتوافق مع رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي.

وأشار إلى أن الهيئة تلتزم في إطار سياستها للمسؤولية المجتمعية بخدمة المجتمع من خلال رعاية المؤسسات والأعمال الخيرية .

 

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