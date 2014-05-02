المزينة:نقدم تسهيلات للنزلاء وأسرهم بمعايير دولية

أكد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، الاهتمام بالعملاء وتقديم جميع التسهيلات للنزلاء وأسرهم ضمن المعايير التي تراعي متطلبات حقوق الإنسان، ومواثيق المنظمات الدولية المعمول بها، مشيرا إلى تطوير قدرات العاملين في مواقع تقديم الخدمات من خلال دورات وورش عمل وحملات تثقيفية وإرشادية ومبادرات تساهم بشكل كبير في تشكيل شخصية الموظف المثالي القادر على التعامل مع الناس بكل لباقة وصبر بالاضافة الى تطوير برامج تاهيل وتدريب النزلاء حتى يستطيع أن يشق طريقه في سوق العمل وايجاد البرامج العلمية والمهنية التي تهدف إلى رفع مستوى النزلاء وتنمية مهاراتهم ومواهبهم بما يتناسب مع تغيير نظام حياتهم داخل السجن، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد ونافع ما بعد إتمام فترة عقوبته وعودتهم للمجتمع، والعمل باسلوب علمي على تقويم سلوك النزلاء عبر برامج مبتكرة تمتزج فيها الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية والإنسانية.

تفتيش سنوي

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء المزينة، للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، في إطار برنامج التفتيش السنوي لإدارات ومراكز شرطة دبي، ورافقه خلالها اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والعقيد عبد الحليم الهاشمي مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد مروان عبد الكريم جلفار، مدير إدارة حراسة السجون، والعقيد جميل ناصر ال رحمة مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم علي سبت مدير إدارة الصيانة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وعدد من ضباط الإدارة.

واستهل القائد العام جولته، بتفتيش حرس الشرف والطابور العام والنقليات، متفقدا مكتب خدمة العملاء، ووجه بضرورة التطوير المستمر لبرنامج الزيارات الالكتروني بما يخدم المصلحة العامة، ويسهل على اسر النزلاء إجراءات الزيارات ويلبي طلباتهم بكل مرونة ويسر، واستمع الى نظام استلام وتسليم الأمانات النقدية الخاصة بالنزلاء، كما وجه في إدارة تنفيذ الأحكام بوضع منهجيات وآليات عمل وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وسرعة إنهاء إجراءات المتعاملين مع الإدارة وتطويع التقنيات الحديثة وتسخيرها لذلك.

أنظمة عالمية

وأكد اللواء المزينة أن النزيل تحت عهدة شرطة دبي، لذا وجب توفير كافة الاحتياجات الأساسية له بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها لأن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية ليس هدفها معاقبة النزلاء وحسب، بل أيضا إصلاحهم وتأهيلهم ليكونوا مستعدين للعودة إلى المجتمع، مثمنا جهد الإدارة العامة للمؤسسات العقابية في بلورة رؤية واستراتيجية شرطة دبي في الشراكات المجتمعية، حيث استقبلت الإدارة خلال العام الماضي بخلاف أهالي النزلاء 341 وفدا زائرا، منهم 307 من القنصليات العاملة في الدولة لمتابعة أحوال رعاياهم، والاطلاع على الخدمات المقدمة والعناية الجيدة و28 زيارة من الوفود والمؤسسات التعليمية و6 زيارات إعلامية وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة 87445 متعاملا.

وأكد المزينة خلال حضوره دورة ميكانيكا السيارات بالتعاون مع أكاديمية الفطيم للتدريب، أهمية تأهيل النزلاء بتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل وبالطرق الحديثة للإصلاح ودمجهم بالمجتمع من خلال الرعاية اللاحقة والتدريب.

وتابع المزينة جولته التفقدية واطلع على البرامج والدورات التخصصية والتدريبية والتعليمية. واستمع إلى بعض الملاحظات من النزلاء، الذين أشادوا بالخدمات المتميزة على المستوى العالمي، والبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها شرطة دبي، وجهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في تأهيلهم وإصلاحهم.

إشادة

وفي نهاية الجولة التفقدية ثمن المزينة فوز الإدارة العامة بالمركز الاول في "جائزة وزير الداخلية للتميز" للعام الثاني على التوالي عن فئة "أفضل تجربة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء" وجائزة فئة أفضل جهة في مجال التخطيط وإدارة الأداء ، ضمن ملتقى التميز الشرطي وجائزة تطبيق مبادرة التقييم الذاتي ضمن برنامج تقييم الأداء المؤسسي، وجائزة أفضل تحسن في نتائج المتعامل السري لفئة التدقيق الميداني ضمن برنامج تقييم الأداء المؤسسي وجائزة اكثر الاقتراحات المطبقة، منوها بضرورة المحافظة على انجازات شرطة دبي في جميع المجالات. سير العمل

اطلع اللواء خبير خميس مطر المزينة،على سير عمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية والعلاجية التي يقدمها المركز الصحي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك وفقا لأعلى المعايير الصحية العالمية، وتوفير العلاجات للحالات المرضية الخاصة مهما كانت تكلفتها.

كما اطلع على الزيارات العلاجية لعيادة الطب العام في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية خلال العام الماضي، حيث تجاوزت 30 ألفاً و161 زيارة.

542 نزيلاً استفادوا من مبادرات العام الماضي

أشاد اللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي بالمبادرات الانسانية التي تبنتها الادارة العامة والتي وصلت الى 10 مبادرات في العام الماضي استفاد منها عدد 542 نزيلاً ونزيلة والمساهمة في دفع الديات الشرعية للنزلاء الذين أكملوا سنوات طويلة في السجن وتوفير تذاكر السفر للنزلاء الوافدين المعسرين مادياً الذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن البلاد وتقديم المساعدات الطبية للنزلاء المحتاجين للرعاية الصحية والمساعدات المالية المقطوعة والعينية للنزلاء والمساعدات المالية بقصد الإفراج عن النزلاء.

وقاية وسلامة

وتم الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بهدف تعريف الأحداث النزلاء عن الوقاية من الحرائق واجرءات السلامة والاحتفال باليوم العالمي للطفولة 2013 تحت شعار"نحو بيئة صحية أفضل"من أجل تقديم الدعم الإنساني الدائم لأطفال النزيلات خلال المناسبات الدينية والفعاليات العالمية والاحتفال بليلة النصف من شعبان "حق الليلة" من اجل إدخال البهجة والسرور في قلوب أطفال النزيلات، ورسم البسمة على شفاههم البريئة وتعريف النزيلات بالمناسبة والاحتفال يوم الأم من اجل إدخال البهجة والسرور على قلوب الأمهات من النزيلات بدبي وتوزيع الهدايا لهن والبالغ عددهن 30 نزيلة ويوم زايد للعمل الإنساني تماشياً مع روح البذل والعطاء التي أسس أركانها ورسخ وجدانها وغرس مبادئها الأصيلة رمز الخير ورائد العمل الإنساني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فقد تم تكريم 20 نزيلة وتكريم الشرطية المثالية لدورها الفاعل في رعاية أبناء النزيلات، والأم المثالية من نزيلات سجن النساء وعددهن 6 نزيلات تحت اسم (وللأمهات مكانة)، كما تم تقديم هدايا عينية ومالية لعدد 15 طفلاً تحت اسم "فرحة الأطفال".

كسوة الأطفال

وأيضا مبادرة كسوة أطفال النزيلات في سجن النساء في عيد الأضحى بمشاركة الفئات التي خلف القضبان في المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية في مجتمعنا الإسلامي استفاد منها 52 طفلاً و360 نزيلة وتكريم الرقيب أول متقاعد فاطمة أحمد محمد تقديرا لجهودها ومساهماتها المتميزة ورد الجميل لكل من أسهم وشارك في تقدم وتطوير الادارة العامة للمؤسسات العقابية وتكريم 25 نزيلاً ونزيلة من المسلمين الجدد