سجن وإبعاد 20 آسيوياً استغلوا مركزاً للتدليك في الدعارة

أصدر محكمة جنايات أبوظبي، حكما بإدانة 20 متهماً اسيوياً، منهم 17 سيدة و3 رجال، متهمين بإدارة واستغلال مركز للمساج والتدليك في ممارسة الدعارة، وتيسير أسباب ممارستها، والاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين، حيث تراوحت الاحكام الصادرة في حق المتهمين بين السجن 3 أشهر إلى 5 سنوات مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وقضت المحكمة بإغلاق الفلل السكنية وبمعاقبة المتهمة الأولى والثانية بالسجن 5 سنوات والابعاد عن الدولة مع مصادرة المبالغ المضبوطة، والحكم على المتهم الثالث بالسجن خمس سنوات عن جريمة ادرة بيت للدعارة، وبالحبس 9 أشهر لحيازته صاعقاً كهربائياً، بالإضافة الى 3 أشهر عن جريمة توفير المشروبات الكحولية مع الغرامة الفي درهم والابعاد.

وأمرت بمعاقبة المتهمين من الرابع حتى 12 بالسجن لمدة 3 سنوات والابعاد عن الدولة، وبمعاقبة المتهم 13 بالحبس لمدة 3 أشهر والابعاد، والحكم على المتهمات من 14 حتى 20 بالحبس 6 أشهر مع الابعاد عن جريمة ارتكاب المعصية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية الى الجهات المختصة بشرطة ابوظبي عن مركز مساج صيني يتخذ من إحدى الفلل السكنية في أبوظبي مقرا له، يمارس الأعمال المنافية للآداب عن طريق عدد من الفتيات الاسيويات، وبعد التأكد من المعلومات، تم تشكيل فريق من افراد الشرطة قام بمداهمة محل المساج ليتم ضبط رجال ونساء واحالتهم للنيابة، حيث تم تدوين بلاغ ضدهم.