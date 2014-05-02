حمدان بن زايد يستقبل المواطنين في ليوا

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، في قصر المزيرعة في ليوا، عدداً من المواطنين، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والخدمات التي تقدم في المدن والمناطق والضواحي التابعة لإمارة أبوظبي.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص صـــاحب السمو الشيخ خليــفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفــظه الله، والفريق أول سمــو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عــهد أبوظبي، نائب القـائد الأعلى للقوات المسلحة، على متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكـــريمة لهم، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية المنطقة الغربية.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

من جهتهم، ثمن أبناء المنطقة الغربية حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على لقائهم والتواصل معهم، وأعربوا عن أملهم في تحقيق الإنجازات والطموحات التي يطمح إليها أبناء الدولة.

حضر اللقاء محمد حمد بن عزان المزروعي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وأعيان المنطقة.