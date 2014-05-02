الشباب بطل الكأس بسحق الأهلي في افتتاح الجوهرة

توج الشباب بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما اكتسح الأهلي بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة الذي جري بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

سجل أهداف الشباب فيرناندو مينجازو الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف مهند عسيري الهدفين الثاني و الثالث في الدقيقتين 19، 48.

ففي الدقيقة (12) من عمر اللقاء بتسجيل أول هدف على ملعب " الجوهرة المشعة" عن طريق فيرناندو مينجازو من ركلة جزاء ، أحتسبها الحكم المجري فيكتور كاساي نتيجة عرقلة عبد الله المطيري لمهند عسيري.

فرض بعدها أبناء المدرب عمار السويح سيطرتهم التامة على مجريات الأمور، وتعددت المحاولات للشباب عن طريق بدر السليطين ومهند عسيري وعمر الغامدي.

ترجم الشباب سيطرته التامة على المباراة ، وأضاف هدفه الثاني عن طريق المتألق مهند عسيري الذي لم يتوان في استغلال الخطأ الفادح للحارس عبد الله المعيوف الذي أهداه الكرة بالخطأ ليتقدم الشباب بهدفين نظيفين في الدقيقة (19).

مع بداية الشوط الثاني نجح الشباب في إضافة ثالث أهدافه عن طريق نجمه مهند عسيري الذي استغل فشل دفاع الأهلي في تشتيت كرة الحارس وليد عبد الله و انفرد بالمرمى لكن عقيل بلغيث مدافع الأهلي أنقذ الكرة من على خط المرمي لترتد إلي أحمد عطيف الذي مررها لعسيري ليودعها الشباك ، مسجلا هدفه الشخصي الثاني ، ليتقدم الشباب بثلاثية نظيفة (ق48).