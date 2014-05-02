الجزيرة يقتنص نقطة من أنياب العين في الدوري الإماراتي

تمكن الجزيرة من تحويل تأخره بهدفين نظيفين أمام العين مساء اليوم الخميس، إلى تعادل 2-2 في مباراة جمعت بينهما الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وقفز الجزيرة إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 42 نقطة انتظاراً لمباراة الوحدة ودبي غداً الخميس، وأصبح في رصيد العين 40 نقطة، وبقي في مركزه السادس.

تصدت العارضة العيناوية لتسديدة الأكوادوري كايسيدو محترف الجزيرة، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 21 سجل الغاني جيان أسامواه أول أهداف المباراة، ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 67، سجل كايسيدو هدف تقليص الفارق، ويشهر حكم المباراة عبد الله العاجل البطاقة الصفراء الثانية لفوزي فايز في الدقيقة 80، بعد عرقلة الشاب أحمد ربيع، ليكمل العين المباراة بعشرة لاعبين، واستفاد الجزيرة في الدقيقة التالية من النقص العددي، عندما سجل علي مبخوت هدف التعادل في الدقيقة 81.