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ميسي الرياضي الأجنبي الأكثر شعبية في الولايات المتحدة

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ميسي الرياضي الأجنبي الأكثر شعبية في الولايات المتحدة ميسي الرياضي الأجنبي الأكثر شعبية في الولايات المتحدة

لوس أنجليس،(إفي): كشفت دراسة نشرت نتائجها اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، هو الرياضي الأجنبي الأعلى شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة (بيزنيس انسايدر) للرياضيين الأعلى شعبية في الولايات المتحدة إلى أن ميسي هو الأجنبي الأعلى شعبية في الولايات المتحدة، في القائمة التي تضم 30 رياضيا من جميع انحاء العالم، ومن جميع الرياضات.

ولا تزال صدارة قائمة الرياضيين الأكثر شعبية في الولايات المتحدة من نصيب لاعب كرة السلة السابق مايكل جوردن، رغم اعتزاله الرياضية منذ 11 عاما.

وجوردن ليس الرياضي المعتزل الوحيد داخل القائمة، التي تضم كذلك أسطورة الملاكمة السابق محمد علي كلاي.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة، لاعب كرة القدم الأمريكية بيتون مانينج ثم لاعبا كر السلة ليبرون جيمس وكوبي براينت.

أما ميسي فجاء في المركز السابع بالقائمة، خلف تومي برادي وتايجر وودز، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، الذي جاء في المركز 18.

وكان السويسري روجيه فيدرير، المصنف الرابع عالميا هو الممثل الوحيد للتنس في القائمة، حيث احتل المركز 28، فيما غاب عنها الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنفان الأول والثاني عالميا على الترتيب.

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