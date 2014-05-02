كوينكا يحصل على الإذن الطبي بعد تعافيه من الاصابة

برشلونة، (إفي): حصل إيزاك كوينكا، مهاجم برشلونة الإسباني اليوم الخميس على الإذن الطبي للمشاركة مع الفريق، بعد غياب استمر لأكثر من موسم نتيجة الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليمنى.

واضطرت حالة كوينكا لخضوعه لعملية جراحية الموسم الماضي، وخضع مجددا لعملية جراحية قبل الصيف، ما حال دون اعارته.

ووقع اللاعب عقدا مع البرسا في 2012 ولمدة ثلاث سنوات، ولكن بعد أشهر من توقيع التعاقد، وتحديدا في نهاية مايو/آيار 2012 تعرض لاصابة خطيرة في الركبة.

وبعد غياب استمر ثمانية أشهر، تلقى الإذن الطبي في يناير/كانون ثان 2013 ليعيره البرسا نصف موسم إلى أياكس أمستردام الهولندي، الا انه تعرض لاصابة خطيرة في الركبة اليمنى في مارس/آذار الماضي، اضطر للخضوع لعمليتين جراحيتين للتعافي منها.