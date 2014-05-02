المئات يحضرون مران أتليتكو مدريد بعد تأهله لنهائي دوري الأبطال

مدريد، (إفي): حضر مئات الأشخاص اليوم الخميس مران فريق أتليتكو مدريد خلال مرانه الأول بمنشآت ماخاداوندا الرياضية في العاصمة الإسبانية منذ عودته من لندن عقب حسمه أمس التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي.

كانت بعثة الروخيبلانكوس قد وصلت إلى إسبانيا فجر اليوم، وكان في استقبالها أعداد حاشدة من الجماهير، ليعود الفريق للمران مساء بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ورغم أن مران اليوم شهد مشاركة اللاعبين البدلاء الذين لم يخوضوا لقاء الأمس إلا أن الحضور الجماهيري كان كثيفا.

يذكر أن أتليتكو يحل ضيفا الأحد المقبل على ليفانتي في الليجا، التي اقترب من حسم لقبها في موسم هو الأفضل له منذ سنوات.