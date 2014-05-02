نيمار: سأكون جاهزا قبل المونديال.. ومن توقعوا فشلي مع ميسي مخطيء

برشلونة، (إفي): أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني اليوم أنه سيكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل حيث سيتمكن من التعافي من الاصابة التي تعرض لها، مشيرا إلى أن من توقعوا عدم نجاحه بجانب نجم الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي كانوا "مخطئون".

وقال نيمار، في مقابلة مع قناة (سي ان ان) البرازيلية، "سأكون جاهزا للمشاركة في المونديال. المشكلة الوحيدة هي أنني لا يمكنني تقديم المساعدة لبرشلونة. أتمنى الوصول إلى المونديال في حالة مستوى كبير، ومساعدة زملائي على الفوز بالمونديال".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها البرازيل، أكد نيمار "لا أعتقد أن هناك أي مشكلة في أن يحتج البرازيليون، طالما كان ذلك بشكل سلمي، ودون عنف".

وعلى صعيد علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أشار "لم نتمكن من اللعب معا في كل المباريات، ولكن أعتقد أن الرابط الذي نكونه بيننا جيد للغاية، حيث إن علاقتنا رائعة. البعض كان يتوقع أن علاقتنا لن تكون جيدة، ولكنهم كانوا مخطئين".

وأكد "انه شخص هادئ للغاية، نجم أعشقه كثيرا، وأرى أن بعض الأمور التي تقال عنه ليست صحيحة".

وأشار إلى أنه يحلم بالفوز بالمونديال، موضحا "أتحمل المسئولية الملقاه على عاتقي في صفوف المنتخب، كذلك الحال بالنسبة لزملائي. نحن فريق، يحتاج كل منا الاخر، ونستعد كي نتمكن من الفوز بالمونديال".