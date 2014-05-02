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سبورت: كوادرادو يتصدر قائمة احتياجات برشلونة

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سبورت: كوادرادو يتصدر قائمة احتياجات برشلونة سبورت: كوادرادو يتصدر قائمة احتياجات برشلونة

برشلونة،(إفي): يضع نادي برشلونة الإسباني، الجناح الكولومبي خوان كوادرادو، في مصاف قائمة احتياجاته من اللاعبين لدعم فريق الكرة للموسم المقبل، خاصة في حالة رحيل البرازيلي داني ألفيش.

وكشف الموقع الالكتروني لصحيفة (سبورت) الكتالونية أن برشلونة اتصل خلال الساعات الأخيرة مباشرة بنادي فيورنتينا الإيطالي الذي يلعب لصالحه كوادرادو، لمعرفة ظروف امكانية التعاقد معه، لكن قيمة الصفقة مرتفعة للغاية وتهدد بعرقلة العملية.

ويطلب الفيوري 30 مليون يورو مقابل بيع كوادرادو، وهو الرقم الذي يرفضه برشلونة رغم حاجته الماسة إليه خاصة مع امكانية رحيل ألفيش.

وتؤكد الصحيفة أن مسئولي البرسا سيواصلون المفاوضات مع النادي الإيطالي للتوصل لقيمة مرضية بشأن انتقال اللاعب إلى العملاق الكتالوني.

وأوضحت أن حامل لقب الليجا يتابع كوادرادو (26 عاما)، الذي يمتلك أودينيزي 50% من حقوقه، منذ فترة، وأن التقارير الصادرة عنه تشير إلى تطور أدائه وقوته البدنية وسرعته ولعبه كجناح أيسر وأيمن خلال الموسم.

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