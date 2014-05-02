«العدل»: طلبنا من بريطانيا تجميد أموال «الإخوان» وإعادتها

قال عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاول الدولي، إن مصر طلبت من السفير البريطاني في مصر، جيمس وات، تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين، وإعادتها إلى البلاد.

أوضح أن المستشار نير عثمان، وزير العدل، طلب خلال لقاء جمعه مع السفير البريطاني، الأحد الماضي، «تجميد أموال الأخوان وإعادتها إلى مصر، خاصة أنها تقدر بالمليارات في بريطانيا، وذلك بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة فى مصر».

وأشار «فهمي» إلى أن السفير البريطاني، اشترط في المقابل، «الحصول على أحكام قضائية، لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر، ومصادرها».

وفي ذات السياق، لفت المسؤول إلى أن وزارة العدل لم تنته بعد من إعداد ملف ما أسماه «جرائم جماعة الإخوان المسلمين»، لتقديمه لوزارة الخارجية، للاستفادة به في حراكها ضد الجماعة دوليا، مشيرا إلى أن النيابة العامة لا زالت تجمع الأدلة والقضايا الخاصة بتلك الجرائم.