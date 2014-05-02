الإعادة التليفزيونية توقف مساعد مورينيو 6 ست مباريات

لندن، أول مايو/آيار (إفي): عوقب البرتغالي روي فاريا، مساعد مدرب تشيلسي الإنجليزي، جوزيه مورينيو، بالإيقاف لمدة ست مباريات، وتغريمه 35 ألف يورو بسبب سوء السلوك ضد الحكام خلال مباراة سندرلاند التي سقط فيها الفريق اللندني بملعبه بهدفين لواحد ضمن الجولة الـ35 من المسابقة، لتتضائل فرصه بالتتويج بلقب الدوري المحلي.

وأفادت لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي أن العقوبة جائت نتيجة توجيه فاريا "ألفاظ نابية وإهانات" للحكم الرابع في المباراة، إضافة لتصرفه بشكل غير لائق بعدما أمره الحكم بمغادرة المنطقة الفنية عقب طرده.

كما عوقب لاعب الوسط البرازيلي راميريس بالإيقاف أربع مباريات بسبب تصرف عنيف خلال المباراة ضد السويدي سباستيان لارسون لم يشاهده الحكم لكن اللجنة أقرت بعقوبة عقب رؤية الواقعة عبر التلفزيون.