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نيابة السلوم العسكرية تحبس 60 متهما 4 أيام لمحاولتهم التسلل لليبيا

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نيابة السلوم العسكرية تحبس 60 متهما 4 أيام لمحاولتهم التسلل لليبيا نيابة السلوم العسكرية تحبس 60 متهما 4 أيام لمحاولتهم التسلل لليبيا

قررت النيابة العسكرية بالسلوم بحبس 60 متسللا من المصريين والسودانيين والسوريين 4 أيام عقب تمكن الأجهزة الأمنية بمنفذ السلوم البرى من خلال التعاون بين ضباط إدارة البحث بالمديرية وفرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح والقوات المسلحة أثناء محاولة دخولهم إلى الأراضي الليبية عن طريق تسلل الحدود بطريقة غير شرعية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكريه السلوم .

حيث أعلنت مديرية أمن مطروح أنه تم التحفظ على المتهمين لحين إعادة عرضهم على النيابة العسكرية واتخاذ قرارها تجاههم وهم 13 سوداني و سوريان و45 مصريا من المحافظات المختلفة 18 من محافظة المنيا و 11 من أسيوط و 7من البحيرة و 4 من الجيزة و 2 من الشرقية و ومتهم من بنى سويف و متهم من الإسماعيلية و متهم من المنوفية .

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