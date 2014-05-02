تكريم قنوات ONtv ووكالة ONA للأخبار وأكاديمية ONA للتدريب بكومباوندز زيزينيا غدا

يكرم كومباندز زيزينا كلا من قنوات أون تى فى لتميزها فى التغطية الإخبارية ، ووكالة أونا للأخبار ، وأكاديمية أونا للتدريب ، وذلك يوم الجمعة غدا الموافق 2 مايو الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساء،ً بالتجمع الخامس بالقاهرة وذلك فى احتفالية كبيرة.

تقام الإحتفالية بحضور المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة العاشر للتطوير والتنمية العقارية (أرضك) المالك لكومباوندز زيزينيا.

ومن ضمن المكرمين فى الاحتفالية الشاعر سيد حجاب، والسيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وتتسلمها ابنته نسرين عكاشة، والمنتج محمد حفظى، المنتج طارق الجناينى، الكاتب الصحفى د. ياسر أيوب، والكاتب الصحفى خالد البلشى، والشاعر على سلامة، والمخرج محمد جمال العدل.

يتضمن الاحتفال فقرات متعددة وسيشارك فى اختتام الحفل فريق وسط البلد، والفنان هيثم شاكر، والفنان حجازى متقال، والدى جى ياسر الحريرى.