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"الطرق الصوفية" تحتفل بذكرى مولد السيدة زينب 13 مايو الجارى

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"الطرق الصوفية" تحتفل بذكرى مولد السيدة زينب 13 مايو الجارى "الطرق الصوفية" تحتفل بذكرى مولد السيدة زينب 13 مايو الجارى

أكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم الخميس، أن الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب يبدأ من 13 مايو، وحتى 20 مايو الحالى بدلا من 27 الشهر نفسه.

وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن السيدة زينب من أهم نماذج النساء فى المجتمع الإسلامى وكان لها دور بارز، سواء كان فى مجالس الحكم بآرائها السديدة والعلم بقدرتها على تفسير القرآن الكريم والأحاديث، وما تمتلكه من بحر من العلوم ومجالس الذكر والعبادة لله عزوجل ومجالستها الفقراء والمحتاجين والتى كانت تنصفهم وتقف بجوارهم.

وتعد السيدة زينب بنت على بن أبى طالب نبراسا وهدى ونموذج السيدة فى المجتمع الإسلامى وهى حفيدة أشرف الأشراف، وابنة السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وشقيقة الحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنة، كانت ولادتها فى السنة الخامسة للهجرة، وكلمة زينب تعنى أصل الشجرة الطيبة وعرفت بالعقيلة أو عقيلة بنى هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها.

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