من عطّل زيارة بيرين سات اليوم إلى رام الله؟

أكد مصدر مطّلع في اللجنة المنظمة لأسبوع الموضة الفلسطيني، أن الفنانة التركية المشهورة في الوطن العربي بيرن سات، لن تحلّ ضيفة شرف للمشاركة في أسبوع الموضة الفلسطيني الذي ينظم مساء اليوم (الخميس) في أحد الفنادق الفارهة في الضفة الغربية.

وأرجع المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"سيدتي نت"، عدم مشاركة الفنانة سات في المعرض، إلى رفض الجانب الإسرائيلي إصدار تصريح دخول لها بعد وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وقال: "كان هناك فرصة أمام الفنانة لدخولها فلسطين عبر مطار اللد الإسرائيلي، في ظل وقف الأخيرة التنسيق الأمني مع السلطة ورفض إصدار تصاريح"، مشيراً إلى أن الفنانة سات ترفض الدخول لفلسطين عن طريق إسرائيل وبالتالي هي لن تزور فلسطين.

يشار إلى أن الفنانة التركية بيرن سات الشهيرة في العالم العربي باسم "فاطمة"، ترفض المجيء إلى فلسطين عبر مطار اللد الإسرائيلي لأنها لا تريد أن يكون الختم الإسرائيلي على جواز سفرها.

وفي السياق نفسه، كشف المصدر أيضاً أن الفنانتين المصريتين منة شلبي ومي عز الدين كذلك لن تشاركا في أسبوع الموضة برام الله بعد رفض الجانب الإسرائيلي إصدار تصاريح لهما.

ومن المقرر إنطلاق فعاليات أسبوع الموضة الفلسطيني مساء اليوم الخميس، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام في فندق موفنبيك أحد الفنادق الفارهة برام الله.

وتتوقع شركة "موديليشيس" المنظمة للحفل أن يشهد الحدث الذي يحضره مجموعة من الفنانين والمصممين العرب والفلسطينيين، وعلى رأسهم الفنان هاني متواسي والفنان أياد طنوس ومصممة الأزياء انتصار عبدو، حشداً كبيراً وإقبالاً غير متوقع عن العام الماضي، الذي وجهت له انتقادات لاذعة من قبل تيارات إسلامية.

وسيتضمن أسبوع الموضة الفلسطيني، والذي يعدّ الأول من نوعه، عروضاً فنية لفرقة أوسكار للزفات اللبنانية وفرقة نبض الضفة للدبكة الشعبية. كما سيشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام مصممات أزياء فلسطينيات وأخرى رابعة قادمة من الأردن من أصول فلسطينية وهي المصممة انتصار عبدو.

ويقول تامر حلبي القائم على المعرض: "إن السنة الحالية التي ينظم فيها المعرض للعام الثاني على التوالي مختلفة عن العام الماضي من حيث التنظيم والحضور". وأضاف لـ:"سيدتي نت": "السنة الماضية لم يكن هناك مصممو أزياء مشاركين في العرض، بينما السنة الجارية، هناك مشاركة كبيرة، حيث سيعرض المصممون تصميماتهم وأبرزها الثوب الفلسطيني المطرز". وأوضح أن العرض سيشارك فيه خمس عارضات فلسطينيات محجبات يرتدين الثوب الفلسطيني المطرز، إضافة إلى عارضة أزياء من ذوي الاحتياجات الخاصة، احتراماً لتلك الفئة المهمشة في المجتمع.

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