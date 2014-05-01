بلقيس تحطّم الرقم القياسي في "دقوا خبيتي"

ينتظر جمهور المطربة بلقيس فتحي مساء اليوم العرض الأول لفيديو كليب أغنيتها "دقوا خبيتي" على قنوات روتانا.

علماً أنّ الأغنية عند عرضها في اليوتيوب تجاوز عدد مشاهديها خلال يومين أكثر من 200 ألف متابع وهي من كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد ومن المتّوقع أنّ يكسر عدد المتابعي لأغنية مجنون بلقيس والذي تجاوز 7 ملايين مشاهد. .

ومن جانب آخر ستقوم بلقيس بغناء المقدمة الغنائية للمسلسل التلفزيوني "مسكنك يوفي" الذي سيعرض خلال شهر رمضان من كلمات الشّاعر المخضرم بدر بورسلي .

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