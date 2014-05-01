السعودية ترصد 26 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المميت

قالت السعودية، الخميس، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) في المملكة تضاعف تقريبا في إبريل مع إعلان 26 حالة إصابة جديدة الثلاثاء والأربعاء.

ويزداد القلق الدولي من الفيروس لأن من المتوقع أن تستقبل السعودية أعدادا كبيرة من الأجانب في عمرة شهر رمضان في يوليو ثم ملايين الحجاج لآداء فريضة الحج الذي يحل هذا العام في أكتوبر.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية قالت إن من الصعب انتقال المرض بين البشر، إلا أن معظم حالات الإصابة التي أعلنت في السعودية إلى الآن، انتقلت على ما يبدو بين البشر، ولم تنتقل من الحيوانات.