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مرتضى: لو لم يشطب ' البلطجي ' سعفان .. الزمالك لن يكمل الدوري

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مرتضى: لو لم يشطب ' البلطجي ' سعفان .. الزمالك لن يكمل الدوري مرتضى: لو لم يشطب ' البلطجي ' سعفان .. الزمالك لن يكمل الدوري

وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بالبلطجي بسبب سبه لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني للأبيض.

وقام سعفان الصغير بالهجوم على ميدو بسبب اعتراض الأخير على تعطيل الوقت من لاعبي الدراويش. (شاهد التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "قام سعفان بمهاجمة ميدو، وهذه بلطجة لا نريدها في الملاعب المصرية".

وأضاف "لو لم يشطب هذا البلطجي سيكون هناك قرارا من مجلس إدارة الزمالك بعدم استكمال المسابقة".

وشدد "كان هناك جمهور في المدرجات وقام بقذف زجاجات على اللاعبين والجهاز الفني، ونطالب بنقاط المباراة لصالحنا".

وتطرق منصور للحديث عن الجهاز الفني ومستقبله مع الفريق الأبيض وأشار "لن نتدخل في الشؤون الفنية.. كل الدعم المادي والمعنوي لميدو وجهازه الفني".

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