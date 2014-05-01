محافظ الاسماعيلية فى جولة ميدانية بالأحياء الثلاثة وزيارة مفاجئة لمستشفى الأورام

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص ،محافظ الاسماعيلية ،بجولة ميدانية مفاجئة بالأحياء الثلاثة والتى بدأها بتفقد ومتابعة أعمال تطوير وتجميل أسوار مبنى ديوان عام المحافظة ،الى جانب تأمينه ،ثم سيرا على الأقدام متجولا بميدان ابراهيم سلامة مرورا بشارع شبين الكوم نحو منطقة خلف الاستاد لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال الرصف وتوسعة الأرصفة والبلدورات أمام محلات مدرجات الدرجة الثالثة باستاد النادى الاسماعيلى.

الجدير بالذكر ، أنه كان متوجها الى نفق جمال عبد الناصر ثم الانتقال الى نطاق حى أول الاسماعيلية مرورا بشارع السلطان حسين وحتى مقر ديوان عام المحافظة القديم.

وخلال الجولة ،أصدر محافظ الاسماعيلية، توجيهات الى كل من المهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث،ومحمد عبدالمنعم رئيس حى ثان الاسماعيلية ،بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق والشوارع الفرعية والخلفية أولا بأول.

كان ذلك من أجل الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للاسماعيلية ،استعادة بريقها ورونقها مع الاخذ فى الاعتبار الاهتمام والتركيز على تفعيل القانون ،بالإضافة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع المخالفين وحظر وضع أى تشوينات لمواد البناء أثناء عملية انشاء المبانى الجديدية فى نهر الشارع لعدم إعاقة حركة المرور وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين ،بجانب تحصيل الغرامات الفورية ومصادرة كافة التشوينات لصالح الأحياء ورئاسة المركز والمدينة.

> كما تضمنت جولة المحافظ تفقد منشآت وأقسام مبنى ديوان عام المحافظ القديم ،والذى أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بصيانة هذا الصرح العظيم والحفاظ عليه باعتبار أنه أحد رموز الاسماعيلية وجزءا من تاريخها العظيم.

> ثم قام المحافظ بزيارة مفاجئة لمستشفى أورام الاسماعيلية للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التىى تقدم لمرضى الاورام بالمستشفى والوقوف على أية مشكلات او معوقات تعترض سير العمل به .

> وخلال الزيارة ،قام المحافظ بتفقد أقسام المستشفى وألتقى بالدكتور محمد جمال نائب العناية المركزة وقد طالب المحافظ بضرورة اعداد تقرير تفصيلى يتضمن كافة الاحتياجات الفعلية وكل ما يلزم المستشفى من أجل التواصل والتنسيق مع الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ووزارة الصحة من أجل استكمال كافة أحتياجات المستشفى لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية .

كما إلتقى محافظ الاسماعيلية ،خلال زيارته للمستشفى بعدد من المرضى والنزلاء من متلقى العلاج وأستمع الى مطالبهم التى وعد بدراسة امكانية تلبيتها فى اطار اللوائح والقوانيين . رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.