رسميًا.. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في المنازل

أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة لدعم التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ، حيث نص القرار الأول أن يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك حتى ٢٥ متر مكعب بحيث يكون سعر البيع ٤٠ قرشا للمتر المكعب وما يزيد عن ٢٥ وحتى ٥٠ متر مكعب يكون السعر مائة قرش للمتر المكعب وما يزيد عن ٥٠ متر مكعب يكون السعر ١٥٠ قرشا للمتر المكعب.

> وتضمن القرار ـ الذى حمل رقم ٦٣٦ لعام ٢٠١٤ ـ استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار ، وعلى أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو الحالى.

> وأصدر رئيس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للسياحة وحمل رقم ٦٣٤ لعام ٢٠١٤ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ١٧ وزيرا هم : وزراء الدفاع والانتاج الحربى والسياحة والداخلية والاتصالات والاثار والتجارة الاستثمار والنقل والطيران المدنى والقوى العاملة والتعليم العالى والشباب والرياضة والخارجية والبيئة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والادارية والثقافة والتخطيط والتعاون الدولى ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وأربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزير السياحة.

> وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات وتنفيذ القرارات على أرض الواقع برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء بحيث تعد تقريرا شهريا عن نشاطها وجولاتها الميدانية على أرض الواقع وتقييم الاداء بالمشروعات.



> أ ش أ