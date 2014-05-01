تشكيل دوري الأبطال .. احتكار مدريدي بين أتليتكو وريال

مدريد، (إفي): احتكر فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين التشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، بعد تأهلهما لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام في لشبونة في 24 من الشهر الجاري.

وتفوق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى أتلتيكو مدريد المعار من تشيلسي الإنجليزي على الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد، الذي لم يدخل التشكيل، الذي يضم ستة من لاعبي "الميرنجي"، وخمسة من "الروخيبلانكوس".

وفي الدفاع، ضم التشكيل ظهيري أتلتيكو مدريد خوانفران توريس وفيليبي لويس، وقلبي دفاع ريال مدريد سيرخيو راموس وبيبي.

وهيمن خط وسط ريال مدريد على تشكيل الويفا المثالي، حيث جاء لوكا مودريتش وأنخل دي ماريا، إلى جانب التركي أردا توران، لاعب أتلتيكو مدريد.

وكذلك الحال بالنسبة لخط الهجوم، الذي ضم لاعبي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، إضافة إلى مهاجم أتلتيكو دييجو كوستا.

ويسعى ريال مدريد للفوز بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو، الذي يطمح للقبه الأول في البطولة القارية، التي بلغ دورها النهائي للمرة الأولى منذ 40 عاما.