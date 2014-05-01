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"مصر الديمقراطى" ينتقد حديث الرئيس عن خصخصة المصانع بسعر مناسب

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"مصر الديمقراطى" ينتقد حديث الرئيس عن خصخصة المصانع بسعر مناسب "مصر الديمقراطى" ينتقد حديث الرئيس عن خصخصة المصانع بسعر مناسب

قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال الديمقراطى، إن حديث رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، خلال احتفالية عيد العمال، أمس، عن خصخصة المصانع بسعر مناسب غير جيد، مؤكدًا أنه سيتصدى لذلك.

وأضاف شعبان خلال الاحتفالية التى تعقدها الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة بمناسبة عيد العمال، أن الاتحاد الحكومى ظهر على الساحة مؤخرًا بسبب تخاذلنا كنقابات مستقلة، ويجب أن نتكاتف جميعا للتصدى له ولو كان لدى أعضائه الشجاعة، فليقوموا بعمل انتخابات على رئاسته وعضويته وسنريهم من نحن.

وأكد شعبان، أنه سيتم التحالف مع عمال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للدفاع عن العمال، مشيرًا إلى أن كافة التيارات السياسية الظاهرة الآن المتاحة، لا يوجد لديها مشروع عمالى للنهوض بالعمال.

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