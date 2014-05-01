البدرى فرغلى لـ"الحياة": من يدير شئون العمال فى مصر فاسدون

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن العالم يحتفل بـ"العمال" يوم واحد فقط فى السنة وباقى العام ينكل بهم، ومن يقوم بتشريد العمال طول العام يحتفلوا بهم الآن فى عيدهم، مضيفاً: "من يدير شئون العمال فى مصر فاسدون".

وأشار "فرغلى"، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن بعض قوانين العمل حولت العمال إلى حوافز للاستثمار فيهم، لافتا إلى أن هناك 17 مليون عامل فى مصر لا تشملهم أى تأمينات من الدولة، ولم تغير ثورتا 25 يناير و30 يونيو أوضاع العمال التى يعانون منها طول الفترة التى سبقت الثورات، حسبما ذكر.