بعد مرور 75 دقيقة.. الإسماعيلى يتقدم على الزمالك بهدف جون أنطوى

تقدم الإسماعيلى على الزمالك بهدف نظيف أحرزه جون أنطوى فى الدقيقة 63 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد الإسماعيلية، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ14 للدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 1/0 للدراويش بعد مرور 75 دقيقة.

ولم تختلف بداية الشوط الثانى عن الأول، حيث واصل الإسماعيلى ضغطه على الدفاع الأبيض لإحراز هدف التقدم.

وفى الدقيقة 52 أنقذ عبد الواحد السيد حارس الزمالك مرماه من هدف محقق عن طريق محمد زيكا لاعب الإسماعيلى الذى توغل من الجانب الأيمن، وسدد كرة أرضية تصدى لها ببراعة عبد الواحد.

وفى الدقيقة 61 أجرى أحمد حسام ميدو ثانى تغييرات الزمالك بنزول السنغالى دومينيك بدلاً من مصطفى فتحى. وفى الدقيقة 62 أضاع الزمالك هجمة خطيرة بعد توغل محمد إبراهيم فى دفاع الإسماعيلى، ومرر الكرة على الجانب الأيمن لحازم إمام لكنه مرر عرضية ضعيفة تصل بسهولة ليد محمد عواد.

وفى الدقيقة 63 أجرى البرازيلى ريكاردو ثانى تغييرات الإسماعيلى بنزول إبراهيم حسن بدلاً من محمد زيكا. وأحرز جون أنطوى الهدف الأول للإسماعيلى فى مرمى الزمالك بالدقيقة 63 بعد خطأ دفاعى من محمد عبد الشافى، وسوء تقدير للكرة من عبد الواحد السيد حارس الأبيض.

وبعد الهدف حاول لاعبو الزمالك العودة للمباراة مرة أخرى من خلال شن هجمات على مرمى الدراويش. وفى الدقيقة 70 طالب لاعبو الزمالك حكم المباراة جهاد جريشة باحتساب ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد شوقى السعيد مدافع الإسماعيلى داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لا يحتسبها. وفى الدقيقة 73 أجرى الإسماعيلى ثالث تغييراته بنزول عمرو السولية بدلاً من محمود حمد.

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