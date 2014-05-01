أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مؤتمر طبى: نسب وفيات الأمهات فى مصر 28 ضعف الوفيات بالإمارات

Google+ Print
مؤتمر طبى: نسب وفيات الأمهات فى مصر 28 ضعف الوفيات بالإمارات مؤتمر طبى: نسب وفيات الأمهات فى مصر 28 ضعف الوفيات بالإمارات

أكد الدكتور السيد البدوى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، أن نسبة وفيات الأمهات الناتجة عن الحمل والولادة فى ، مازالت مرتفعة، وذلك على الرغم من انخفاض تلك النسبة إلى النصف عام 2008 مقارنة بـ2002، حيث تصل إلى ما يقرب من 86 لكل 10 آلاف سيدة.

وأضاف خلال المؤتمر الثامن والعشرين لقسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن نسبة وفيات الأمهات فى مصر تعدل 4 أضعاف وفيات الأمهات بالسعودية و28 ضعف الإمارات، لافتا إلى أن تقنية اختيار نوع الجنين هى تقنية معترف بها، وتقى من إصابة الأطفال بالعديد من العيوب الخلقية والإصابات، فى حالة اكتشاف الجينات المسببة لذلك بالأجنة، موضحاً أن سماحة الإسلام تسمح بذلك.

ومن جانبه، قال الدكتور توفيق عبد السلام، رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، إن ظاهرة كثرة عدد التوائم الناتجة عن عمليات الحقن المجهرى، بدأت فى الانحسار، لافتاً إلى أن الاتجاهات الحديثة فى تلك الجراحات ترجح زرع عدد أقل من الأجنة داخل رحم الأم، وذلك لأن حمل الأم فى أكثر من 3 أجنة يعرضها لعدد من المخاطر، على رأسها زيادة نسبة تشوه الأجنة والإجهاض المبكر.

وأضاف أن المؤتمر الثامن والعشرين للقسم يعد أقدم مؤتمر علمى متخصص فى الجامعات، لافتاً إلى أن المؤتمر ناقش هذا العام 100 بحث علمى خلال 8 ورش عمل.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

قائمة «تحيا مصر» تكتسح انتخابات شعبة المستوردين بغرفة القاهرة

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست

5 آلاف مشجع للمصري وكمبالا.. و10 آلاف للقاء سموحة وبيدفيست