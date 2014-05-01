مؤتمر طبى: نسب وفيات الأمهات فى مصر 28 ضعف الوفيات بالإمارات

أكد الدكتور السيد البدوى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، أن نسبة وفيات الأمهات الناتجة عن الحمل والولادة فى مصر، مازالت مرتفعة، وذلك على الرغم من انخفاض تلك النسبة إلى النصف عام 2008 مقارنة بـ2002، حيث تصل إلى ما يقرب من 86 لكل 10 آلاف سيدة.

وأضاف خلال المؤتمر الثامن والعشرين لقسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن نسبة وفيات الأمهات فى مصر تعدل 4 أضعاف وفيات الأمهات بالسعودية و28 ضعف الإمارات، لافتا إلى أن تقنية اختيار نوع الجنين هى تقنية معترف بها، وتقى من إصابة الأطفال بالعديد من العيوب الخلقية والإصابات، فى حالة اكتشاف الجينات المسببة لذلك بالأجنة، موضحاً أن سماحة الإسلام تسمح بذلك.

ومن جانبه، قال الدكتور توفيق عبد السلام، رئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية، إن ظاهرة كثرة عدد التوائم الناتجة عن عمليات الحقن المجهرى، بدأت فى الانحسار، لافتاً إلى أن الاتجاهات الحديثة فى تلك الجراحات ترجح زرع عدد أقل من الأجنة داخل رحم الأم، وذلك لأن حمل الأم فى أكثر من 3 أجنة يعرضها لعدد من المخاطر، على رأسها زيادة نسبة تشوه الأجنة والإجهاض المبكر.

وأضاف أن المؤتمر الثامن والعشرين للقسم يعد أقدم مؤتمر علمى متخصص فى الجامعات، لافتاً إلى أن المؤتمر ناقش هذا العام 100 بحث علمى خلال 8 ورش عمل.

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