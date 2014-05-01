مساعد وزير الداخلية: ثورة يناير سببت انكساراً أمنياً

قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، إن ثورة 25 يناير سببت انكساراً أمنياً وساهمت فى تهريب أسلحة كثيرة داخل مصر، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن حامية للشعب وليست قيداً عليه.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى حوار ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة منير ويذاع على قناة المحور، إن الحرس الجامعى كان يضمن هيبة القانون داخل الجامعات، مشدداً على أنه يرفض عودة الحرس الجامعى خلال هذه الفترة، مستنكرا رفع علم القاعدة داخل الجامعات قائًلا: "لم أكن أتخيل يوما أن يرفع علم القاعدة داخل مصر".

وأعلن مساعد وزير الداخلية عن استعداد قطاع الأمن المركزى بالوزارة عن تدريب أفراد الأمن الإدارى لكل جامعات مصر، لافتاً إلى احتياج الأمن الإدارى للجامعات لوسائل الحماية والضبطية القضائية، كما هو معمول به فى الخارج.