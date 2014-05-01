مايكروسوفت: أصلحنا ثغرة أمنية فى انترنت اكسبلورر لخدمة ملايين العملاء

وفرت شركة مايكروسوفت لمستخدميها تحديث عاجل لإصلاح ثغرة خطيرة في متصفحها إنترنت اكسبلورر، وذلك لمساعدة مئات الملايين من العملاء الذين لا يزالون يستخدمون نظام تشغيل “ويندوز إكس.بي”.

وعلى الرغم من أن الشركة أوقفت دعم “ويندوز إكس.بي” الشهر الماضي، إلا أنها سارعت لإصلاح المشكلة بعد أن علمت بوجود الثغرة في نظام التشغيل في مطلع الأسبوع بعد تحذير من من مؤسسة “فاير آي”.

وكانت الشركة المختصة بأمن الإنترنت قالت إن مجموعة متطورة من المتسللين للإنترنت استغلوا الثغرة، لشن هجمات على شركات أميركية في حملة أطلق عليها اسم “عملية الثعلب الخفي”.

وتعد الثغرة أكبر مشكلة أمنية تظهر منذ توقفت مايكروسوفت في الثامن من أبريل عن توفير الدعم لنظام التشغيل “ويندوز إكس.بي” الذي طرحته قبل 13 عاما.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء الماضي، إنها لن توفر علاجا للثغرة الأمنية لمستخدمي “ويندوز إكس.بي”، لأنها توقفت عن دعم هذا المنتج.

لكن مع بدء إصدار التحديث عبر نظام التحديث التلقائي الخاص بويندوز، قالت متحدثة باسم الشركة، الخميس، إن التحديث سيرسل إلى العملاء الذين ما زالوا يستخدمون نظام “ويندوز.إكس.بي”.

وكانت الشركة تحت ضغط للتحرك سريعا، بعدما نصحت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مستخدمي الكمبيوتر، الاثنين، باستخدام بدائل لمتصفح إنترنت اكسبلورر حتى إصلاح الثغرة الأمنية.