بالصور.. مبادرة لزراعة أسطح المنازل بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم

نظمت جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية ندوة لزراعة الأسطح والبلكونات المنزلية بالتعاون مع قصرثقافة الفيوم ، بحضور كل من المهندس محمود سليمان وكيل وزارة الزراعة حمدي أمين مدير عام الارشاد والزراعة والدكتور عاطف عبد العزيز مدير المعمل المركزي في مركز البحوث ومحمد المدني مدير مشروع CRD بجمعية الفيوم و عمر المصري رئيس مجلس ادارة الجمعية .و ممثلين عن بعض الجمعيات الاهلية .

> كشفت الندوة أن مبادرة زراعة الأسطح والبلكونات جاءت لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية، موضحاً أن الفكرة يتم تنفيذها الأن في محافظ الجيزة والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد وان الهدف منها هو إعادة تدوير واستخدام مخالفات الاسطح والبلكونات والخروج بمظهر حضاري يليق بمصر .

وأكدت الندوة تطبيق هذة المبادرة في معظم الدول العربية مثل تونس والجزائر، مقارنة بمناضر الاسطح فى عشوئيات مصر .

وأوضح “المدني” كيفية استغلال المخالفات المنزلية والاستفادة منها، مؤكداً أنه علي من يرغب من الحاضرين تطبيق هذة المبادرة ستقوم لجنة من وزارة الزراعة بمعاونته لتصبح الفيوم من أوئل المحافظات، تطبيقا لهذا المشروع .

> و أكد الدكتور عاطف عبد العزيز على ضرورة إعادة تدوير المخالفات الزراعية في المنازل واستخدامها كسماد عضوي لاحواض السمك داخل المنزل، موضحاً ان المبادرة الاولى في محافظة الفيوم لم تكن الاخيرة خاصة بعد تفاعل الأهالي مع هذه المبادرة وسوف تعمم علي مستوي المحافظات حتي ننهض بالمظهر الحضاري للبلاد .