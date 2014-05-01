وفاة المخرج الإسرائيلي آسي ديان ابن وزير الدفاع السابق موشي ديان

أعلنت أسرة الممثل والمخرج الإسرائيلي المشهور آسي ديان نجل وزير دفاع إسرائيل الأسبق موشي ديان أنه توفي يوم الخميس عن عمر يناهز 68 عاما.

وعثر على ديان ميتا في منزله بتل أبيب. وكان ديان يعاني من تعاطي المخدرات بالإضافة لمشاكل في القلب. ولم يتحدد على الفور سبب وفاته.

واتسمت علاقة الممثل بوالده بالتوتر. وخدم موشي ديان وزيرا للدفاع خلال حرب عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء وكذلك خلال حرب عام 1973 مع مصر وسوريا.

وقال الابن عن علاقاته بوالده ذات مرة في مؤتمر صحفي عام 2011 “الشيء الوحيد الذي ورثته عن أبي هو الحموضة ونفاد الصبر.”

أما روث والدة آسي (97 عاما) فهي ناشطة سلام منذ فترة طويلة ولطالما التزمت الصمت بشأن زوجها – الذي كانت علاقاته خارج الزواج أمرا معروفا في إسرائيل- منذ طلاقهما في 1971 بعد زواج استمر 36 عاما.

وأخرج ديان 17 فيلما خلال مسيرته الفنية وتزوج ثلاث مرات وله أربعة أطفال.