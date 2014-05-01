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ريال مدريد فاز على أتلتيكو في لقائهما الأوروبي الوحيد

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ريال مدريد فاز على أتلتيكو في لقائهما الأوروبي الوحيد ريال مدريد فاز على أتلتيكو في لقائهما الأوروبي الوحيد

(إفي): قبل المواجهة النارية التي يخوضها ابنا العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي دوري أبطال أوروبا في 24 من الشهر الجاري، يقف تاريخ المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين أوروبيا في صف النادي الملكي.

فقد تواجه الفريقان مرة واحدة في البطولة، في نصف نهائي نسخة 1959، والتي كانت تسمى آنذاك كأس أوروبا، وانتهت لصالح ريال مدريد.

وعلى مستوى الموسم الجاري، تواجه الفريقان في أربع مناسبات اثنان منهما في الدوري الإسباني والأخريين في كأس ملك إسبانيا، فاز أتلتيكو بمباراة الجولة الأولى بالدوري، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية، ويخسر لقائي نصف نهائي كأس الملك.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني برباعية نظيفة في مباراة الإياب، فيما بلغ أتلتيكو هذا الدور بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل واحد في مباراة العودة.

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