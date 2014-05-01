تقارير: نوير اعتذر لراموس على ' التغريدة الساخرة '

مدريد، (إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن حارس بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير اعتذر لمدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس بعد المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا عن التغريدة الساخرة التي كتبها الحارس عبر حسابه قبل عامين.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن نوير توجه إلى راموس بعد انتهاء مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال، التي انتهت لصالح الريال بأربعة أهداف دون رد، وهنأه على الهدفين اللذين سجلهما والتأهل للنهائي.

وأوضح المصدر أن نوير أكد لراموس أنه لم يكن يقصد السخرية منه في التغريدة التي كتبها قبل عامين.

كان راموس قد أهدر ركلة جزاء في نصف نهائي البطولة نسخة 2011-2012 في ركلات الترجيح التي حسمت بطاقة التأهل لنهائي التشامبيونز لصالح البايرن.

ورغم أن نوير لم يتصد للكرة التي علت العارضة، فقد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لم أكن أعرف أن راموس يحب تسديد ركلات الجزاء فوق القائم".

وتأهل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى نهائي النسخة الحالية من البطولة، الذي يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة في 24 من الشهر المقبل