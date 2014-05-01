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' يويفا ' يرفض طعن فالنسيا ويحرمه من ألكاسر أمام سيفيليا

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' يويفا ' يرفض طعن فالنسيا ويحرمه من ألكاسر أمام سيفيليا ' يويفا ' يرفض طعن فالنسيا ويحرمه من ألكاسر أمام سيفيليا

مدريد، (إفي): رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم طعن نادي فالنسيا الإسباني على البطاقة الصفراء التي حصل عليها مهاجم الفريق باكو ألكاسر في مباراة اشبيلية في ذهاب نصف نهائي دوري أوروبا، ليغيب عن مباراة الإياب التي تقام الليلة.

واعتبر فالنسيا في الطعن أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب غير مستحقة، بعد أن أظهرت الصور التلفزيونية أنه لم يضرب حارس اشبيلية بيتو، كما جاء في مذكرة حكم المباراة، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة.

وأشار نادي فالنسيا، في بيان إلى أن "لجنة الاستئناف بالويفا قررت رفض الطعن، وأبقت على العقوبة الصادرة بحق باكو ألكاسر، رغم وضوح الصور".

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز إشبيلية بهدفين نظيفين، ليضع قدما في النهائي.

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